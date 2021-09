Siostra Michaela Rak: Hospicjum to szkoła życia, drogowskaz, to bycie przy chorym i osładzanie jego każdej chwili

Jak to się stało, że siostra założyła hospicjum?

Droga hospicyjna jest drogą mojego życia. Łączy się z tym kim jestem, a jestem siostrą zakonną przekierowaną na bycie z drugim człowiekiem. Składając śluby zakonne, wśród ubóstwa i czystości jest też ślub posłuszeństwa. W pewnym momencie usłyszałam od moich przełożonych, że w Gorzowie Wielkopolskim jest tworzone hospicjum i potrzebują tam kogoś, kto da radę udźwignąć trud tworzenia tej placówki. To były pierwsze lata rozwijania się w Polsce ruchu hospicyjnego. I właśnie w duchu posłuszeństwa, nie wiedząc wtedy jeszcze nic o misji hospicyjnej, powiedziałam „tak”. To było ogromne wyzwanie m.in. pod względem prawnym, formalnym.

Dodajmy, że siostra oprócz tego, że ma wykształcenie teologiczne, jest też prawnikiem.

Tak, wykształcenie bardzo mi się przydało, żeby poprowadzić hospicjum. Myślę, że moi przełożeni między innymi dlatego dali mi to zadanie. Ale to też pokazuje, że w mojej wspólnocie zakonnej, a więc w Zgromadzeniu Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego, jest głębokie spojrzenie w przestrzeń Darów Bożych, które każdy otrzymał. Wspólnota rozeznaje, jaki talent mają siostry i kieruje je tak, by mogły te talenty realizować. W moim przypadku chodziło nie tylko o wykształcenie, ale też o to, że interesuje mnie pomaganie innym „tu i teraz”. Do ruchu hospicyjnego weszłam w latach 90. i już w nim pozostałam. W Gorzowie udało się dużo zrobić.