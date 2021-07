Sinice w słuzbie człowieka? Na razie zamykają kąpieliska. Dr Justyna Kobos: W dużej mierze sami się do tego przyczyniliśmy

Podobno sinice są o wiele starsze od człowieka.

To prawda, sinice należą do jednych z najstarszych organizmów, które pojawiły się na świecie. Badania wskazują, że pojawiły się około 3,5 miliarda lat temu.

Jaka jest ich rola w przyrodzie, bo spodziewam się, że ich zadaniem nie jest uprzykrzanie życia turystom i branży turystycznej nad polskim morzem.

Pełnią ważną rolę w środowisku. Sinice to bakterie (cyjanobakterie) - należą do organizmów pionierskich, czyli jako pierwsze zasiedlają nowe obszary. Występują one nie tylko w wodach, ale i na lądzie, w glebie, w różnych ekstremalnych warunkach – jak źródła termalne, pustynie czy lodowce. Sinice przeprowadzają fotosyntezę – czyli produkują tlen. Poza tym mogą wiązać azot z atmosfery i wprowadzać go do obiegu w przyrodzie. Produkują też wiele innych cennych metabolitów, które w przyszłości mogą być wykorzystane w biotechnologii, medycynie czy farmacji.