Sinice w Bałtyku. Czeka nas intensywny zakwit sinic w 2021 roku? Niepokojące obserwacje naukowców

Naukowcy obserwują, że co trzy lata zakwity sinic na polskim wybrzeżu morskim są szczególnie intensywne. Tak było w roku 2012, 2015, 2018.

Masowe występowanie sinic w sezonie letnim obserwuje się w Morzu Bałtyckim co roku. Badania prowadzone przez wiele lat wykazały, że ich intensywność tych zakwitów jest różna. Od ponad dwóch dekad obserwuje się natomiast powtarzające się regularnie nasilenie zakwitu - co trzy lata - tłumaczy dr Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. - Widać to nie tylko w centralnej części Morza Bałtyckiego, ale od kilkunastu lat również w strefie przybrzeżnej. Dotychczas nie udało się znaleźć odpowiedzi, jakie czynniki bezpośrednio wpływają na ów trzyletni cykl masowego występowania sinic.