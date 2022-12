Simeon Sławczew wróci do Lechii? Transfer na ostatniej prostej

Dziennikarze z Bułgarii są przekonani, że transfer jest na ostatniej prostej. Na stronie sportal.bg można przeczytać, że do finalizacji i podpisania dwuipółletniego kontraktu pozostały testy medyczne. Sławczew jeszcze dziś (tj. w środę 28 grudnia) ma stawić się w Gdańsku. Miał przylecieć nawet we wtorek, jednak problemy z lotem opóźniły całą procedurę o jeden dzień. Bułgarzy wspominają, że Sławczew pożegnał się już z klubowymi kolegami oraz menedżerem i jest zdecydowany na przejście do Lechii.

Będzie to dla niego powrót do Lechii po czterech i pół roku przerwy. Odszedł po sezonie 2017/18 do Qarabagu Agdam, z którym wywalczył dwa mistrzostwa Azerbejdżanu, choć tylko w pierwszym roku odgrywał jakąkolwiek rolę w drużynie. Później stracił miejsce w składzie i musiał szukać nowego miejsca pracy. Wrócił do Bułgarii do Lewskiego Sofia, lecz trudno powiedzieć, by jego kariera wróciła na właściwe tory. Grał epizodycznie. Później zamienił klub na Łokomotiw Sofia. W obecnych rozgrywkach występował regularnie, jesienią zaliczył szesnaście spotkań w lidze.