Siłownie i kluby fitness zamknięte do końca stycznia. Nie wszystkie! Sprawdźcie na jakich zasadach można korzystać. Które kluby otwarte?

Siłownie i kluby fitness mają pozostać zamknięte przynajmniej do 17 stycznia 2021 roku. Rząd pozostawił jednak wyjście, z którego branże zaczęły chętniej korzystać. Jest bowiem możliwość działalności basenów, siłowni, klubów fitness, jeśli są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Co to oznacza? W zajęciach sportowych, ćwiczeniach indywidualnych lub zajęciach ogólnorozwojowych na otwartej przestrzeni wymagany jest udział trenera, w tym zewnętrznego trenera personalnego, instruktora lub osoby wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu zajęć, która sprawuje nadzór nad osobą lub osobami uprawiającymi sport podczas określonych zajęć.

To oznacza, że zajęcia mogą odbywać się pod okiem trenera dla osób, które uprawiają sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. Z takiej możliwości skorzystał chociażby Zdrofit, który przystosował część klubów w Polsce do nowych wymogów i dlatego w Gdańsku otwarty jest ten, który znajduje się w Manhattanie. Wszystko oczywiście odbywa się przy uwzględnieniu reżimu sanitarnego.