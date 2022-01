Silny wiatr na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega

IMGW ocenia silny wiatr na pierwszy stopień - jest najniższy i oznacza się go kolorem żółtym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować szkody materialne.

Mieszkańcy m.in. Pomorza będą mogli spodziewać się silnego wiatru, który ma rozpocząć się 2 stycznia 2022 roku od godziny 20:00 do następnego dnia (3 stycznia) do godz. 6:00. Jak informuje synoptyk IMGW-PIB, Michał Szewczyk w Trójmieście prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h.