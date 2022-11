Siła KobieTY. Wernisaż portretów 12 wyjątkowych bohaterek naszej akcji. Zobaczcie zdjęcia!

Nadszedł dzień, na który wszyscy czekali. Bohaterki akcji Siła KobieTY ponownie spotkały się w Akademii Sztuk Pięknych, tym razem, by podziwiać efekty sesji zdjęciowej, w której kilka tygodni temu wzięły udział.

Na wernisażu najważniejsze były one - dwanaście kobiet, które udowodniły, że rak to nie wyrok. Ich portrety podziwiali najbliżsi, przyjaciele oraz partnerzy akcji - między innymi przedstawiciele PZU Zdrowie oraz prorektor ASP. Spotkanie poprowadziła Beata Szewczyk z Radia Gdańsk.

To akcja, która zachęca kobiety i mężczyzn do dbania o siebie i swoje zdrowie - mówiła Beata Szewczyk - Dziś wśród nas są kobiety, które zwyciężyły.

Spotykamy się po to, aby oficjalnie otworzyć wystawę tych niezwykłych zdjęć, które potem będzie można oglądać w kilku lokalizacjach - kontynuuje dziennikarka. - Fotografie zawisną w pomorskich centrach handlowych, gdzie na co dzień pojawia się wiele osób. Być może sprawią one, że któraś z kobiet pójdzie się zbadać i uratuje swoje życie.