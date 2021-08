Sii w Gdańsku zatrudnia już 1000 osób. W tym roku zatrudni kolejne 200

Gdańska siedziba Sii, otwarta w 2008 roku, jest dziś największym oddziałem Sii Polska i trzecim co do wielkości pracodawcą z branży IT na Pomorzu

- Ten kamień milowy jest dla nas ważnym osiągnięciem, jednak cały czas czekamy na więcej. Biorąc pod uwagę ilość otwartych stanowisk w Sii Gdańsk, myślę, że w tym roku przekroczymy 1100 pracowników, a może nawet 1200. Ten wzrost postrzegam jako nagrodę za realizację naszej misji Power People i jednego z naszych głównych celów: zadowolenia pracowników - mówi Michael Desmurs, regional director w Sii Polska.

Co miesiąc do gdańskiego zespołu Sii dołącza ponad 30 specjalistów.

Gdański oddział Sii wspiera ponad 40 międzynarodowych klientów, w tym firmy takie jak Puma, Ingenico, Thales czy największego na świecie producenta układów scalonych, realizuje różnorodne projekty z zakresu IT, R&D oraz inżynierii przemysłowej. W oddziale pracuje już ponad 1000 osób, a wśród nich eksperci specjalizujący się zarówno w popularnych technologiach, jak Java, C, C++, C#, .NET, Angular JS, React, Embedded C, Python, Xamarin czy Magento, jak również tych bardziej niszowych.

Firma w całym kraju zatrudnia ponad 5500 inżynierów i jest wiodącym dostawcą usług IT, inżynieryjnych, digitalowych i BPO w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów, inżynierii przemysłowej oraz cyberbezpieczeństwa. Specjaliści Sii Polska realizują projekty dla wiodących firm z sektora motoryzacyjnego, medycznego, usług finansowych i bankowości, handlu.