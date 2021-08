Sierpniowy kwadryptyk (Część IV). Na ostatniej prostej

21 sierpnia zebrali się członkowie gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W siedzibie związku zjawili się także dyrektor wydziału kultury Urzędu Wojewódzkiego Maciej Krzyżanowski, wicewojewoda Ludomir Zgirski oraz dziennikarze zachodnioniemieckiej telewizji. Zgirskiego i Krzyżanowskiego pisarze postanowili wpuścić, telewizji - nie. Lech Bądkowski odczytał projekt rezolucji. Była skierowana do władz państwowych i do MKS. Literaci apelowali w niej o zachowanie spokoju, nieuciekanie się do siły lub groźby użycia siły. Postulowali także o dokonanie zmian w państwie drogą ewolucji, utworzenia nowych, niezależnych związków zawodowych, oraz odnowę systemu przedstawicielstwa z Sejmem na czele. Jako najważniejszą sprawę wysunęli podjęcie przez władze rozmów z MKS.

Po zebraniu większość pisarzy z Bądkowskim na czele udała się do stoczni, mój Ojciec do komitetu wojewódzkiego PZPR.

- Podjąłem się dostarczyć tekst deklaracji władzom partyjnym przez ciekawość. Chciałem zobaczyć, jak wygląda „Biały Dom” w godzinie strajku. Przyjął nas szef wydziału pracy ideowo-wychowawczej KW PZPR Andrzej Szczepański. Był w złym stanie psychicznym. Nie mógł się skupić, czytając rezolucję ZLP, krzyczał na współpracowników.