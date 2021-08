Sierpniowy kwadryptyk (Część III). Kości zostały rzucone

W niedzielę po południu wróciłem z Zakopanego. Nie mając zielonego pojęcia o tym, co dzieje się na Wybrzeżu, przez dwa tygodnie chodziliśmy z kolegami po górach. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o Warszawę. Tu również nikt nic nie mówił o stoczniowych strajkach. A może tylko do nas, siedemnastoletnich podrostków, takie wieści nie docierały. O tym, że trwa strajk dowiedzieliśmy się dopiero na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku – ktoś nam powiedział, że nie mamy po co czekać na tramwaj, bo miejska komunikacja nie działa, że jeździ jedynie SKM. Resztę, podczas kolacji, zrelacjonował mi mój Ojciec. Teraz, pod Stocznią, wspólnie z moim synem Klaudiuszem, słuchamy jego wspomnień sprzed 41 lat.

Gra va banque

Kolację przerwał nam dźwięk telefonu. Dzwonił Tadeusz Szczudłowski. Prosił, aby Ojciec przyjechał do Stoczni. Po chwili zadzwonił Lech Bądkowski. Umówili się na spotkanie, za dwie godziny, przed II bramą.