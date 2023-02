Siatkarskiego klubu z Pomorza nie ma w Tauronie Lidze, ale zawodniczki z regionu nadal grają w liczących się klubach Rafał Rusiecki

Przyjmująca Developresu Rzeszów z numerem 22

Atom Trefl Sopot to ostatni klub siatkarski z Pomorza, który występował w najwyższych rozgrywkach ligowych w Polsce. Przez sześć sezonów pojawiał się na podium. W 2017 roku przeniesiony został jednak do Krakowa. W Lidze Siatkówki Kobiet, czyli Tauronie Lidze, nie brakuje zawodniczek związanych z Pomorzem. Rozsiane są one w różnych klubach w kraju.