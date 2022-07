Siatkarska Liga Narodów 2022. Polska siatkówka w Ergo Arenie ma rozpędzić się przed finałowym turniejem w Bolonii PLAN SPOTKAŃ

Liga Narodów w siatkówce mężczyzn 5-10.07.2022 Gdańsk

Cztery mecz ostatniej części fazy interkontynentalnej pozostały przed siatkarzami reprezentacji Polski. To będzie sportowy stempel przed finałowym turniejem, który ponownie rozegrany we Włoszech. Tym razem najskuteczniejsze drużyny narodowe spotkają się w Bolonii. W 2021 roku w Rimini Polacy zajęli drugie miejsce za Brazylią.

Tradycyjnie już bilety na mecze drużyny, dowodzonej od niedawna przez Serba Nikolę Grbicia, rozchodziły się jak świeże bułeczki. Co ważne wejściówki obowiązują na cały dzień, a to daje możliwość oglądania siatkówki na naprawdę wysokim poziomie w różnorodnym wydaniu. Bilety dostępne są w cenach od 49 do 179 złotych (nie ma opcji zniżkowych).

Niezbędnik kibica na czas trwania turnieju w Ergo Arenie prezentujemy TUTAJ.

Od wtorku, 5 lipca do niedzieli, 10 lipca 2022 roku w Ergo Arenie wystąpi osiem drużyn narodowych. Polska mierzyć się będzie z ekipami z drugiego, światowego szeregu, czyli Iranem, Chinami, Holandią i Słowenią. Nie oznacza to jednak, że biało-czerwonych czekają tzw. spacerki. Szczególnie reprezentacje Iranu i Słowenii pokazywały już w minionych latach, że umieją postawić się wyżej notowanym Polakom.