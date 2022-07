Siatkarska Liga Narodów 2022. Polska nie dała rozpędzić się Holandii. Kolejne trzy punkty na koncie biało-czerwonych ZDJĘCIA

Mecz Polska - Holandia w Lidze Narodów siatkarzy 2022 w Ergo Arenie

Siatkarska reprezentacja Polski podczas turnieju w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie eksperymentuje. Pozwala jej na to sytuacja w zestawieniu najlepszych 16 drużyn narodowych świata i pewność gry w turnieju finałowym we włoskiej Bolonii. Liga Narodów jako komercyjne rozgrywki FIVB jest polem doświadczalnym przed sierpniowo-wrześniowymi mistrzostwami globu. Selekcjoner Nikola Grbić sprawdza więc i sprawdza, bo nie wszyscy siatkarze będą mogli znaleźć się w kadrze na mundial. Wszyscy mają za to możliwość pokazania się przed własną publicznością.

W sobotę, 9 lipca Polska podejmowała Holandię, która miała jeszcze matematyczne szanse na udział w turnieju finałowym VNL 2022. "Oranje" i ich niesamowity atakujący Nimir Abdel-Aziz nie mieli jednak argumentów. Zagrywki pędzące z prędkością 130 km/h robią wrażenie, ale w siatkówce więcej elementów musi się układać, aby odnosić sukces. A że Polacy nie pozwalali rywalom na zbyt dużo, to i wynik ani przez chwilę nie był poważnie zagrożony.