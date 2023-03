Sezon wycieczkowców. W tym roku do gdańskiego portu cruisery zawiną prawie 80 razy

Przybycie rekordowego statku „Explora II” jest planowane na 13 sierpnia.

- W tym roku planujemy zakończyć sezon nietypowo, bo aż 17 grudnia, kiedy to ma do nas przypłynąć statek „Hanseatic Nature” - dodaje Anna Drozd.

Gdańsk i cały region Pomorza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Plasuje się wysoko w międzynarodowych rankingach atrakcyjności turystycznej. Destynacja ma wzięcie nie tylko wśród gości z Europy, ale z całego świata.

- Chcemy o tym mówić i pokazywać nasz potencjał armatorom. Rynek statków wycieczkowych wyraźnie odbił po pandemii. Chcemy podążać za tym trendem, by coraz więcej jednostek przypływało właśnie do naszego portu. Pod koniec marca weźmiemy udział w jednych z największych targów branży cruise’owej na świecie Seatrade Cruise Global, które gromadzą kupców i dostawców z ponad 140 krajów. Jest to okazja do spotkań z dyrektorami największych światowych organizacji rejsowych, jak również poznania najnowszych trendów w branży - dodaje rzecznik prasowy Portu Gdańsk.