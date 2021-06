Seria pożarów samochodów w Malborku. Spłonęło 5 pojazdów w okresie 26.05-3.06.2021 r.! Policjanci ustalają, czy doszło do podpalenia

Lokatorzy z al. Grunwaldzkiej 597 w Gdańsku sprzedani razem z kamienicą od 6 dni nie mają wody. I mieć nie będą, bo... takie jest prawo

- W czwartek 27 maja odcięli nam wodę w kranach, tak po prostu, nawet nikt się z nami nie skontaktował – relacjonują lokatorzy z Grunwaldzkiej 597. Przez lata byli komunalni i to miastu płacili czynsze, ale potem nagle okazało się, że według magistratu, ich budynek należał do spółdzielni. Ta za bezcen sprzedała go prywatnej osobie, a ta dziwnej spółce, która później kolejnej dziwnej spółce i kolejnej dziwnej spółce... Teraz, dosłownie pod oknami kończy się właśnie budowa prywatnego akademika, a dostawca, który wodę odciął tłumaczy, że nie mógł postąpić inaczej, bo takie jest prawo. To jednak jeszcze nic, najgorsze jest, że woda właściwie na pewno do kranów nie wróci. Znów dlatego, że takie jest prawo.