Seria pożarów historycznych budynków w Gdańsku. Ostatni płonął budynek przy ulicy Owsianej. 28.01.2022

Seria pożarów w Gdańsku. Przy ulicy Owsianej płonęła kamienica XIX

-To już trzeci pożar w tej samej lokalizacji tej samej kamienicy z XIX wieku, co warto podkreślić, w ciągu 10 dni - mówi Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - To pokazuje, że ta presja na zniszczenie budynku ze strony nieznanych sprawców, na rzecz kogo swoje usługi czynią, a możemy się domyślać kogo, jest ogromna. Trzeba zauważyć, że jest to budynek gminny, w związku z czym na władzach Miasta Gdańska spoczywa szczególny obowiązek dbania o miejski majątek i miejskie zabytki.

Jak podkreślił poseł PiS w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" dbanie o dziedzictwo historyczne miasta powinno być priorytetem w działaniu władz Gdańska.