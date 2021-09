Sensu obgryzania sobie rzęs przez kochanków Bronisław Malinowski nigdy nie rozgryzł. Rozmowa z Grzegorzem Łysiem

Pamiętam, jak w latach 80. bodaj w tygodniku „Forum” przedrukowano listę 100 najważniejszych książek naukowych w dziejach ludzkości, według jakiegoś prestiżowego zachodniego periodyku. Były tam dwa tytuły polskich autorów: „O obrotach sfer niebieskich” Kopernika i „Życie seksualne dzikich” Bronisława Malinowskiego. Jak to zatem możliwe, że pierwszą polską biografię tego wybitnego i uznanego na całym świecie uczonego dostajemy dopiero teraz?

Sam byłem tym zaskoczony, kiedy zabrałem się za moją pracę. Ale najpierw małe sprostowanie: 13 lat temu ukazało się w języku polskim tłumaczenie biografii Malinowskiego autorstwa australijskiego antropologa profesora Michaela Younga. To rzecz - powiedziałbym - fundamentalna, efekt długotrwałej pracy opartej bezpośrednio na archiwach, a także na kontaktach z rodziną. Niestety, ta ks coś, co może trafić do trochę szerszej grupy niż antropolodzy i ludzie zajmujący się pokreiążka nie za bardzo zaistniała w świadomości czytelniczej, prawdopodobnie okazała się zbyt trudna m.in. ze względu na ogromną liczbę szczegółów i odniesień.