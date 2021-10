Senior kontra junior. Dwa pokolenia, jedno kino

Filipie, przygotowujesz się do matury, to jednak nie przeszkodziło ci, by poświęcić tydzień na uczestnictwo w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie - jako członek Jury Młodych - oglądałeś i oceniałeś filmy w Konkursie Głównym. Ile filmów widziałeś?

Obejrzałem komplet szesnastu filmów rywalizujących o Złote Lwy. Zadaniem naszego jury było wybranie dzieła według nas najlepszego. Pracowaliśmy równolegle z głównym Jury, a na koniec okazało się, że nasze werdykty się pokryły. Ogromnie mnie ucieszyło, że profesjonaliści dostrzegają te same wartości co my, młodzi.

Pozwól, że ze względu na dzielącą mnie z tobą znaczną różnicę wieku, spytam cię o to, czyje pakiety filmów zabrałbyś na bezludną wyspę. Ja zabrałbym dzieła Jeana Renoira, Alfreda Hitchcocka i Michelangelo Antonioniego. Czy możemy preferowane upodobania uzasadnić?