Senior kontra junior. Dwa pokolenia, jedno kino. "Nasze upodobani"a się ścierają"

Rozmowa z Filipem Manieckim, uczniem V LO w Gdańsku, który uczestniczył w pracach Jury Młodych na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Filipie, przygotowujesz się do matury, to jednak nie przeszkodziło ci, by poświęcić tydzień na uczestnictwo w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie - jako członek Jury Młodych - oglądałeś i oceniałeś filmy w Konkursie Głównym. Ile filmów widziałeś? Obejrzałem komplet szesnastu filmów rywalizujących o Złote Lwy. Zadaniem naszego jury było wybranie dzieła według nas najlepszego. Pracowaliśmy równolegle z głównym Jury, a na koniec okazało się, że nasze werdykty się pokryły. Ogromnie mnie ucieszyło, że profesjonaliści dostrzegają te same wartości co my, młodzi. Pozwól, że ze względu na dzielącą mnie z tobą znaczną różnicę wieku, spytam cię o to, czyje pakiety filmów zabrałbyś na bezludną wyspę. Ja zabrałbym dzieła Jeana Renoira, Alfreda Hitchcocka i Michelangelo Antonioniego. Czy możemy preferowane upodobania uzasadnić?

To nawet konieczne. W moim pakiecie znajdą się przede wszystkim Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski. Mam wrażenie, że wśród filmoznawców istnieje niechęć do przywoływania przy takim pytaniu twórców mainstreamowych. To niechęć czasem spowodowana znajomością kina spoza głównego nurtu, czasem jednak założeniem, że nie przystoi. A to ci dwaj twórcy są w kinie polskim moimi guru. Wajda za absolutny perfekcjonizm. Kieślowski za spojrzenie i kunszt scenopisarski. W kinie zagranicznym wysoko cenię Petera Jacksona, twórcę trylogii „Władca Pierścieni”. Stworzona przez niego wizja fantastyki jest już trwale związana z tym gatunkiem. A jednak Jacksona na bezludną wyspę nie zabiorę. Nic nowego mi nie wniesie. Zamiast niego wezmę Christophera Nolana, twórcę z wyobraźnią zupełnie wyjątkową.

Filmoznawców bronić nie chcę, ale teraz muszę. Reżyserski dorobek Andrzeja Wajdy już dawno został gruntowanie zinterpretowany, począwszy od esejów Aleksandra Jackiewicza (np. „Powrót Kordiana”, „Armia schodzi do kanałów”), po rozprawy Tadeusza Lubelskiego („Wajda, portret mistrza w kilku odsłonach”). O kinie Kieślowskiego ukazują się wciąż nowe rozprawy. Wróćmy jednak na festiwal i weźmy na ząb komedię sensacyjną debiutującego reżysera Mateusza Rakowicza „Najmro. Kocha. Kradnie. Szanuje”. Czy twoim zdaniem grany przez Dawida Ogrodnika tytułowy bohater, co to pobił rekord świata w ucieczkach z mamra, to na ekranie postać wiarygodna?

Jestem zwolennikiem opowieści o głębszej treści, niż to proponuje „Najmro”. Mimo to imponuje mi fakt, że w Polsce może powstać taki klasyczny film gangsterski. Od scen początkowych zakładamy pewien dystans do bohatera, komediowe efekty więc mnie nie rażą. Kolorowy, rytmiczny obraz nawet dopełniają.