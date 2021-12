Senator Sławomir Rybicki: Działania rządu w sprawie pandemii są powierzchowne i spóźnione

Czy obostrzenia epidemiczne, które ogłosił rząd w związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, są wystarczające? Przypomnijmy, że obowiązuje zakaz lotów do kilku krajów Afryki i mniej osób może przebywać np. w sklepach, restauracjach, kościołach.

Te działania są spóźnione i powierzchowne. Rząd zbyt późno zaczął przeciwdziałać czwartej fali pandemii, a być może – w związku z wykryciem nowego wariantu wirusa – i piątej fali. Działania są też niewystarczające. Rząd powinien w większej mierze zaufać fachowcom, czyli Radzie Medycznej przy premierze, która swoje rekomendacje przedstawia od wielu miesięcy. A mają one charakter dużo szerszy niż wprowadzone 1 grudnia obostrzenia. Osoby, które nie chcą się szczepić albo które są przeciwko restrykcjom sanitarnym, często tłumaczą to przywiązaniem do swobód obywatelskich. Ale w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, gdy codziennie umiera ponad 500 osób, a dziesiątki tysięcy chorują, dla rządu priorytetem powinno być zdrowie i życie Polaków, nawet kosztem niektórych swobód. Rząd musi podejmować również decyzje niepopularnie, również takie, które oznaczają pewne ograniczenia dla środowisk, będących zapleczem politycznym rządzących.