„Sen nocy letniej” w Teatrze Miejskim w Gdyni. Trwają próby. Premiera już 23.10.2021 r. „Wciągająca opowieść o różnych odcieniach miłości”

„Sen nocy letniej” Williama Szekspira. Ulubiona komedia teatrów dramatycznych

To komedia od dawna uwielbiana przez teatry dramatyczne. Widywaliśmy ją Gdańsku graną na Festiwalu Szekspirowskim. Niezapomniany był „Sen nocy letniej” z OKT Vilnius City Theatre w reżyserii sławnego Oskarasa Koršunovasa. Niezwykły był koreański „Sen” Teatru Yohangza z Korei Południowej. Lekką, radosną zabawą był spektakl Obwodowego Teatru Lalek z Grodna. Także trójmiejskie teatry sięgały po tę sztukę.

Jest to bowiem najbardziej niesamowita komedia mistrza ze Stratfordu. Dwie pary kochanków trafiają niespodzianie w sam środek kłótni między królem a królową elfów. Na dodatek pojawiają się tam aktorzy amatorskiego teatru odbywający próbę do swej sztuki. Czego potrzeba jeszcze, by doprowadzić do komicznej katastrofy? Oczywiście, wszystko kończy się dobrze, bo przecież to tylko... łagodny sen w tę letnią noc, genialnie opisany przez Williama Szekspira.,