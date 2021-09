Seks w centrum Kościerzyny. Jest wyrok w sprawie mężczyzny - czekają go prace społeczne

We wrześniu 2020 roku o Kościerzynie mogła usłyszeć cała Polska, a to za sprawą dość nietypowej pary, która na Rynku miasta oddała się miłosnym igraszkom i to w dodatku na jednej z ławek. Kobiecie i mężczyźnie nie przeszkadzało, że uprawiają seks niemal na oczach przechodniów. Sytuacja ta okazała się jednak mało komfortowa dla publiczności, która wezwała policję.

Seks w centrum Kościerzyny