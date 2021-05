Sejm ratyfikował decyzję ws. Funduszu Odbudowy. Pomorscy samorządowcy liczą na transparentność ze strony rządu

Na uwzględnienie postulatów samorządowców liczy też prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

- 30.04.2021 na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu postanowiono o powstaniu specjalnego zespołu roboczego, którego pierwsze spotkanie wyznaczono na dziś. Komisja wspólna negatywnie zaopiniowała projekt przedstawiony przez rząd, co formalnie nie musiało wstrzymywać prac i dlatego mógł on zostać poddany pod głosowanie w Sejmie. Wierzę głęboko, że samorządowcy, zarówno ci, którzy reprezentują nas w Komisji, jak i ci działający z ramienia Związek Miast Polskich, którego Gdynia jest członkiem, jak najlepiej zadbają o nasze interesy, a to sprawi, że w KPO uwzględnione zostaną najważniejsze poprawki - mówi Wojciech Szczurek. - Należą do nich m.in. zwiększenie części dotacyjnej w stosunku do pożyczkowej dla jest, zmianę proporcji podziału środków pomiędzy administrację rządową a samorządową na rzecz tej drugiej, która obecnie może starać się jedynie o ich 30 proc., w tym połowę w instrumentach pożyczkowych, transparentność co do składu i kompetencji Komitetu Monitorującego KPO. Skok cywilizacyjny, jaki miał miejsce w naszym kraju po przełomie jest dziełem samorządów, które sprawnie i rozumnie wydawały środki europejskie. Przyszłość Polski w dużym stopniu zależy od tego, czy ponownie pozwoli nam się na to na uczciwych warunkach - dodaje prezydent Gdyni.