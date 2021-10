Segregacja sanitarna w dobie COVID-19? Pandemia koronawirusa dzieli Polaków

- Oświadczenia, jak to wydane przez UODO - to są oczywistości - mówi Artur Dziambor, poseł Konfederacji. - Ustawa nie wprowadza nic nowego, ustawa de facto mówi dosłownie to, co mówi nam konstytucja, a więc o naszych podstawowych prawach, które regularnie są łamane. Nawet w Gdyni mieliśmy sytuację, gdzie w jednej ze szkół odbywała się wycieczka, zaś uczniowie zostali poinformowani, że wyjechać będą mogły tylko te dzieci, które się zaszczepiły. Tego typu sytuacje powtarzają się, codziennie dostajemy zgłoszenia, że pracodawca wprowadził swoje uwarunkowania, albo że uczelnia wyższa coś wprowadziła. Dochodzi do sytuacji, gdzie np. studenci muszą chodzić w maseczkach, a wykładowcy już nie. To są rzeczy nagminne, które ciągle są. Ustawa STOP segregacji sanitarnej, nie jest ustawą, która wprowadza coś nowego, ona potwierdza, że takich numerów, jak te przytoczone, robić nie można.