Sędzia z Malborka została wybrana do Krajowej Rady Sądownictwa. Zdecydowały głosy Klubu Parlamentarnego PiS. Część opozycji nie głosowała

To już pewne. Sędzia Katarzyna Chmura, przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich Sądu Rejonowego w Malborku uzupełni skład Krajowej Rady Sądownictwa. Zajmie wakat po sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik, która przeszła w stan spoczynku. O wyborze decydował Sejm podczas wieczornego głosowania w środę, 20 maja. Poprzedzająca wybór dyskusja skupiła się na KRS, a nie na samej kandydatce.

Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska

Przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej powołała się na art. 187, podkreślając, że „Sejm ma prawo wybrać czterech członków przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, czterech i ani jednego więcej”.

– Wysoka Izbo! Wszyscy na tej sali wiedzą, że wybór sędziowskich członków do Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Wiedzą to posłowie, wiedzą to także kandydaci, ale wiedzą to też wszyscy prawnicy w Polsce. Proszę spojrzeć, z 10 tys. sędziów w Polsce do instytucji, cieszącej się niegdyś szacunkiem, poważaniem, stojącej niegdyś na straży niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości, kandydują dzisiaj zaledwie trzy osoby. Są to dwie nikomu nieznane panie i człowiek, o którym media pisały, że miał być określany mianem herszta w grupie mającej stać za kampanią hejtu – mówiła, między innymi, Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.