Second handy Trójmiasto. Trendy karnawałowe 2021. Sukienka na imprezę z lumpeksu

Trendy karnawałowe 2022

W trendach znów pojawią się też spódniczki i sukienki mini rodem z lat 60. Z tej samej dekady pochodzi kolejny hit 2022 roku - szalone rajstopy we wszystkich wzorach i kolorach tęczy.

Mity związane z włosami i ich pielęgnacją! Jeśli tak robisz, to przestań!

Second handy Trójmiasto 2022

Ze względu na to, że trendy wciąż wracają, warto szukać nowych elementów garderoby w second handach.

Wiele osób myśląc, że ich ubrania są już niemodne, oddaje je do miejscowego lumpeksu, aby wypełnić szafę najnowszymi trendami.