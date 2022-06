Sebastian Fabijański: metamorfoza. Tak zmienił się aktor, który 14.06. świętuje urodziny. Sporo archiwalnych zdjęć

Sebastian Fabijański: kariera sportowa

- Wielokrotnie byłem w pozycji ofiary, wielokrotnie mnie oszukiwano, miałem bardzo duże trudności z rówieśnikami oraz z tzw. górą w różnych instytucjach, o które się otarłem, dlatego chciałem, żeby ta bohaterka była doprowadzona do takiego stanu i momentu w życiu, w którym bierze sprawy w swoje ręce — ujawnił.

Sebastian Fabijański: w czym występował?

Sebastian dwa razy, bez powodzenia, próbował się dostać do państwowej szkoły teatralnej. Po drugiej nieudanej próbie postawił na studia prawnicze. Dzięki namowom mamy nie zrezygnował z aktorstwa i po pewnym czasie dostał angaż w serialu "Tancerze". Nie pojawił się jednak w kolejnym sezonie. Powodem był fakt, że dostał się do szkół aktorskich w Krakowie i Łodzi. Wybrał tę w pierwszej miejscowości. Potem przeniósł się do Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończył ją w 2015 roku.