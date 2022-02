Sebastian Banaszczyk nie żyje. Przyczyny śmierci. Kim był?

Sebastian Banaszczyk swoje życie związał z aktorstwem. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Potem rozpoczął współpracę z teatrem w Częstochowie. Chociaż Banaszyczyk występował głównie na scenie, co jakiś czas pojawiał się też przed kamerami. Grał w takich produkcjach jak m.in. „Fala zbrodni”, „Klan” oraz „Pierwsza miłość”. Oprócz tego komponował muzykę do spektakli, a także udzielał się społecznie i uczestniczył w życiu kulturalnym Częstochowy.