Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 22 - 23 październikaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka przyrodniczo-industrialna Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 496 m

Suma zjazdów: 496 m Tabrzo poleca tę trasę Z Dąbrowy Rdestową, Krzemową, Kacze Buki, Myśliborską i Gnieźnieńską do Osowy. Chełmińską, Sambora, Nowym Światem, Planetarną do Barniewic. Lipową, Barniewicką i Piaskową do Rębiechowa. Gdańską, Słowackiego, ... szczerym polem, Słowackiego, Azymutalną, Spadochroniarzy, Słowackiego do Matarni. Kleszą Drogą (zwaną Drogą Siedmiu Garbów), Szwedzką Groblą, Bytowską, Kościerską do Oliwy.

Spacerową, Drogą Rynarzewską i Drogą Długa Linia do Gołębiewa. Niebieskim Szlakiem, Orną i Starodworcową do Wielkiego Kacka i Karwin. Chwaszczyńską, Nowowiczlińską i Rdestową na Dąbrowę. uff ... tyle ulic ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 3 Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,23 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 566 m

Suma zjazdów: 535 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę rowerzystom W kolejnym dniu majówki przyszedł ponownie czas na rowerowe zwiedzania Borów Tucholskich. Początek trasy rajdu jak w dniach poprzednich w Męcikale. Dalej częśćiowo trasą wędrówki pieszej przemieszczamy się w kierunku Jeziora Zielonego i dalej do miejscowości Drzewicz. Niestety to odcinek dość piaszczysty i urzytkownikom rowerów turysycznych na cienkich kołach może przysporzyć sporo trudności. Można go ominąć, ale tym samym omija się bardzo ciekawe ze względów przyrodniczych obszary Jeziora Zielone, Jeziora Jeleń czy Dybrzyk. Dla tych kilku miejsc warto się zmierzyć z piachami Borów.

Od Drzewicza dalsza droga wiodła malowniczymi leśnymi duktami wzdłuż linii brzegowej niewielkich, ale bardzo atrakcyjnie położonych jezior Krzywce, Błotko, i Małe Krzywce. Cały odcinek wiodący czarnym szlakiem Tuchola - Bachorze. Od okolic Jeziora Plesno zmieniamy kierunek i zbliżamy się do Jeziora Charzykowskiego, którego trzymamy się przez najbliższe kilkadzisiąt kilometrów. Otaczamy Jezioro Charzykowskie korzystając ze szlaków Kaszubskiej Marszruty (Żółtego i Czerwonego). W miejscowości Swornegacie obieramy kierunek na Męcikał i bazę rajdu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kaszuby, pętla nad kompleksem Jezior Raduńskich Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 137 m

Suma podjazdów: 828 m

Suma zjazdów: 849 m GR3miasto poleca tę trasę Mówimy, że kaszubskie szlaki zjeżdżone mamy już wzdłuż i w poprzek, tymczasem wiele jest jeszcze ciekawych miejsc, w których nigdy dotąd nie byliśmy. Pierszczewko, to mała osada leżąca nad jednym z jezior raduńskich i choć przejeżdżaliśmy tamtędy niejeden już raz, nigdy dotąd nie mieliśmy okazji zobaczenia rodzinnych pamiątek Państwa Szymichowskich. Pan Rajmund, gospodarz posesji zaprosił nas na ciekawą wizytę po „jego rodzinnych stronach”. Ekspozycja rodzinnych pamiątek powstała z inicjatywy i wielkiej pasji pana Rajmunda Szymichowskiego. Na terenie swojego gospodarstwa stworzył muzeum, w którym zgromadził sporą liczbę eksponatów z czasów swojego dzieciństwa oraz zebranych od bliskich. Część z nich oglądać można w ogrodzie, „pod chmurką”. Najbardziej osobiste pamiątki mieszczą się w drewnianym budynku zbudowanym w stylu szachulcowym. Przed chatą znajdują się narzędzia wykorzystywane przez rzemieślników różnych profesji oraz maszyny rolnicze. Na uwagę zasługuje XIX wieczny kierat. Wewnątrz natomiast znajdziemy sprzęty domowego użytku, wyposażenie wnętrz izb mieszkalnych. Mamy tu także ciekawą kolekcję żelazek oraz pokaźny zbiór drewnianych wieszaków. Dalej znajdują się radioodbiorniki i sprzęt grający. Wśród starych książek i albumów wiszą rodzinne zdjęcia i przeróżne przedmioty osobiste, z którymi powiązane są niekiedy przezabawne historie. Nie sposób jednak ich powtórzyć, najlepiej wysłuchać ich osobiście.

Kolekcja rodzinnych pamiątek Państwa Szymichowskich z pewnością jest bardzo ciekawa, podobnie jak opowiadane historie przez Pana Rajmunda, któremu chcemy serdecznie podziękować za tak niecodzienną wizytę kaszubskich stron.

Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami oraz mokradłami, to nie tylko propozycja na upalne lato, kiedy to marzymy o schłodzeniu ciała w wodzie, czy wylegiwaniu się na plaży. Trasa jest na tyle uniwersalna, że można pokonać ją o dowolnej porze roku. Większość dróg, którymi prowadzi, to gruntówki, rzadko uczęszczane przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB. Pokonana przez nas trasa: Ułożona przez nas trasa zatacza pętlę, z początkiem i końcem w Kartuzach. Miejscowość ta dobrze skomunikowana jest z Trójmiastem. Rowerzyści mogą tu dojechać Szybką Koleją Miejską przewożąc rower za darmo. Trasa skierowana jest do rowerzystów, którzy radzą sobie w jeździe w terenie. Ta którą pokonaliśmy wiodła głównie drogami gruntowymi i leśnymi duktami. Gdzieniegdzie wystąpił także grząski piach i nierówności, ale takie już uroki tych lasów. Jeśli wolicie jazdę po asfalcie, lepiej wybrać np.: Żuławy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kartuz

🚲 Trasa rowerowa: Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 477 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Projekt Literackiego Szlaku Turystycznego im. Anny Łajming został zainicjowany przez Zbigniewa Gierszewskiego, nauczyciela Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, któremu twórczość pisarki była bliska. Anna Łajminig związana była z ziemią zaborską, dlatego też wyznakowany szlak przemierza najatrakcyjniejsze zakamarki obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego odkrywając przed turystą jego przepiękną przyrodę. Tereny te wielokrotnie mieliśmy okazję odkrywać: rowerem, pieszo, a także z perspektywy kajaka.

Przebieg szlaku i jego sens: Według znalezionej w Internecie mapy, Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming rozpoczyna się w Brusach, a kończy we wsi Kaszuba. Niestety nie udało nam się znaleźć ani faktycznej tablicy początkowej, ani też końcowej, a lokalni mieszkańcy w ogóle nie mieli pojęcia o istnieniu takiego szlaku. Na dobrą sprawę, szkoda też, że trasa nie zatacza pętli umożliwiając turyście powrót w to samo miejsce, skąd wcześniej rozpoczął wycieczkę. Najwidoczniej planiści nie mieli za bardzo pomysłu, jak pominąć ruchliwe drogi, by wrócić z powrotem do Brus. Ale od czego w końcu jest dokładna mapa z podziałką 1:50 tys.? Chcąc bezpiecznie wrócić do celu, wycieczkę zaplanowaliśmy tak, że do samego końca wiodła ona drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakichkolwiek szos.

Oznakowanie szlaku, a przykra rzeczywistość: Jak się okazuje, już od samego początku trasy, oznakowanie szlaku pozostawia wiele do życzenia. Tablice stoją tylko na głównych skrzyżowaniach w mijanych wsiach, jednak po drodze w wielu miejscach mamy zagwozdkę którędy jechać. Gdyby nie wcześniej wgrany ślad gps w urządzenie nawigujące, nie dotarlibyśmy do celu. Oznakowań szlaku brakuje na nie tylko na rozjazdach dróg gruntowych ale także na całej jego ciągłości, szczególnie na leśnych duktach. Resztki żółto-czarnych oznakowań można spotkać przed wsią Kaszuba, jednak nie są one umieszczone na drzewach frontalnie, jak w przypadku prawidłowego znakowania szlaków pieszych bądź rowerowych. Umieszczenie oznakowania z boku drzewa powoduje, że jest on zupełnie niewidoczny dla poruszającego się po trasie turysty. Izba Pamięci Anny Łajming „zamknięta jest na cztery spusty” Niestety pomimo szczerych chęci, nie udaje nam się również odwiedzić sedna szlaku. Izba Pamięci Anny Łajming, znajdująca się w Przymuszewie zamknięta jest na cztery spusty. Telefonu do placówki też nikt nie odbiera, co sprawia rozgoryczenie w przygotowaniach do pokonania tego szlaku. Zastanawiamy się po co więc i dla kogo został stworzony ten szlak. Czyżby dla samej idei?

Trudność w pokonaniu szlaku: Wycieczka Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming adresowana jest do osób gustujących w turystyce rowerowej na średnim poziomie. Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych mamy do czynienia z leśnymi duktami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami, czy przyczepką rowerową do przewozu dzieci. Miejscowości i Najbardziej atrakcyjne miejsca : Brusy: zabytkowy, drewniany dom, naprzeciwko dworca kolejowego , Brusy: wzniesiony w latach 1876-1879 monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych, Leśno: drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1634-1686. Wysoka Zaborska: pochodząca z 1900 r. drewniana zabudowa wsi (11 gospodarstw) Przymuszewo: Szkoła Filialna z 1904 r., a w niej Izba Pamięci Anny Łajming, Sominy: drewniany, zabytkowy kościół filialny pw. MB Królowej Polski Zbudowany z 1756 r. Sominy: drewniane, zabytkowe domy i zagroda gburska z XVIII i XIX w. Kruszyn: zabytkowe domy, pomnik pamięci koła łowieckiego Parzyn: lipa - pomnik przyrody przy leśniczówce nad Zbrzycą, Kaszuba: murowany dworek rodziny Kossak-Główczewskich, wybudowany w 1912 roku Kaszuba: drewniany młyn wodny nad rzeką Zbrzycą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamienna Góra Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,84 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 428 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie - Kaszubska Marszruta i okolice Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,77 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 650 m

Suma zjazdów: 659 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę

Trasa jest kombinacją szlaków i tras wiodących przez okolice Borów Tucholskich. Przebieg zbudowany na bazie szlaków Kaszubskiej Marszruty, niebieskiego szlaku rowerowego z Bydgoszczy do Chojnic, czarnego szlaku rowerowego Tuchola - Bachorze oraz zielonego szlaku rowerowego Greenways Naszyjnik Północy. Trasa w sam raz na weekendową rodzinną wycieczkę rowerową jedno lub kilku dniową. NA jej przebiegu można zaobserwować różnorodność i piękno przyrody Borów Tucholskich. Nawierzchnia trasy w całym jej przebiegu przejezdna dla rowerów turystycznych i dla każdego rowerzysty - nawet z niedużym doświadczeniem. Na całym przebiegu tylko kilka wzniesień raczej mogących przysporzyć odrobinę problemów osobom ze słabszą kondycją. Oznakowanie szlaków i tras na bazie, których zbudowaliśmy przebieg trasy dobre, ale z niewielkimi brakami. Głównie oznakowanie pojawia się na rozjazdach i skrzyżowaniach. Brakuje oznakowania potwierdzającego za skrzyżowaniami - dotyczy to Kaszubskiej Marszruty. Szlaki rowerowe czarny i niebieski oznakowane dość dobrze według standardów PTTK. Szlak zielony Greenways oznakowany dość niedbale. Widać, że oznakowanie dawno nie było odnawiane. Do przejazdu trasą warto skorzystać z udostępnionego śladu GPX lub mapy turystycznej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żurawie Chrusty Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 92,76 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 314 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Celem wycieczki był Rezerwat Żurawie Chrusty. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga mocniejszego depnięcia, zwłaszcza na leśnych odcinkach. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kartuz

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Reda lasami i powrót wzdłuż rzeki Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 038 m Rowerzystom trasę poleca Darro Trasa łatwa, tylko jedna górka trochę męcząca, rower na wąskich oponach dał radę. Ewentualnie odradzam odcinek wzdłuż torów od punktu 6 do dworca PKP w Redzie Pieleszewo (około 500m) - bardzo wąska ścieżka zachwaszczona i niebezpiecznie blisko torów. Lepiej chyba wybrać trasę przez las (tą z której zawróciłem).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wejherowa

🚲 Trasa rowerowa: Gorzelniany szlak Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 141,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 832 m

Suma zjazdów: 811 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa na Kociewie. Dzisiejszą wycieczkę zdominowały stare gorzelnie. Często przy nich były dwory, które również warto odwiedzić. Trasa jest łatwa do pokonania, ale dla miłośników podjazdów też coś się znajdzie. Rodzaj nawierzchni mieszany: asfalt i szutry. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Męcikał - Czersk przez Rezerwat Dolina Rzeki Brdy Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 449 m

Suma zjazdów: 429 m Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka rowerowa z miejscowości Męcikał do Czerska przez przepiękne tereny Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Po drodze sporo ciekawych miejsc z widokami na rzekę Brdę z malowniczymi urwiskami i osuwiskami. Warto również nacieszyć się pięknym drzewostanem, storodrzew najczęściej spotykany w okolicy doliny rzeki to grab, dęb i lipa. Polecam również kąpiel w jeziorach, których nie brakuje po drodze. Ja wykąpałem się w Jeziorze Bieliniec mając całe jezioro dla siebie. Dostęp do wody jest trochę utrudniony przez urwisko, ale to ma to swoje zalety.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!