Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 11 - 12 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka rowerowa do Puszczy Darżlubskiej. Trasa jest łatwa do pokonania. Miejscami wymaga zejścia z roweru. Po drodze kilka ciekawych miejsc. Polecam tą wycieczkę. Nawiguj

Wycieczka z Dąbrowy na część trasy tegorocznego MTB Żuchliński. Na całą trasę nie starczyło czasu, ale przecież to wiosna jest dopiero ;) Polecam trasę ze względu na możliwość odwiedzenia punktów widokowych nad Pustkami Cisowskimi i Cisową, skąd Gdynia wygląda prawie jak Zakopane... Giewontu tylko brakuje. Szlak granią Długiej Góry jest wymagający, bardzo techniczny, pełen korzeni i miejscami kopnego piasku, i dużo stromych podjazdów... czasami podejść :) Nawiguj

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m

Rowerzystom trasę poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

Nawiguj