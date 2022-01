Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 22 - 23 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasę wymyśliłem już w zeszłym tygodniu, ale dopiero dziś udało mi się ją zrealizować. Co prawda trochę inaczej niż pierwotnie planowałem, ale nic straconego - spróbuję jeszcze raz, bo warto! Dolina Strzyży jest super! Dzisiaj przejechałem tylko jedną ze ścieżek, ale widoki są przednie (tylko te samoloty nad Rezerwatem jakoś nie pasują). Plany były takie, że wracam również przez Rezerwat, ale zainteresowały mnie samochody jadące pod Obwodnicą Trójmiasta ... i odkryłem Zbiornik Retencyjny Kiełpinek - naprawdę super zorganizowane miejsce, jeszcze nie do końca zrealizowane, ale widzę w nim potencjał na niedzielny nordic ;) Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na bulwar nadmorski w Oksywiu

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 232 m

Suma zjazdów: 1 249 m

Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo

Wycieczka w niedzielne popołudnie na bulwar nadmorski w Oksywiu. Nowiutki bulwar ale właściwie bez sensownego zejścia. Jedyne jakie było zostało zniszczone w czasie lipcowej ulewy. Teraz aby dostać się a bulwar trzeba przejść kilkaset metrów, zejść na plażę i dopiero za około 100 metrów mamy piękny gładki bulwar do nadmorskich spacerów. Kompletnym idiotyzmem jest to, że wydaje się dużą kasę na bulwar spacerowy i nie zapewnia się dostępu do niego od strony portu - w najbardziej sensownym miejscu. OK, rozumiem Marynarka Wojenna i te sprawy, ale wystarczy chcieć!

