Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 19 - 20 lutego? Pomysły na jednodniowy wypad

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 108,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 952 m

Suma zjazdów: 949 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl

Wpadliśmy na pomysł żeby sprawdzić i przetestować niebieski szlak rowerowy WTC z Wejherowa do Jastrzębiej Góry... I co? I kicha... Szlak poprowadzony mało ciekawym rejonem, niewiele ciekawych rzeczy można zobaczyć ... Ok. Na trasie niewątpliwą atrakcją mogą być Groty Mechowskie ... i to w zasadzi tyle ... Oznakowanie kiepskie, szlak z kiepską nawierzchnią bardziej dedykowaną rowerom górskim niż turystycznym. Zdecydowane ciekawszy był odcinek jaki wybraliśmy na dojazd z Jastrzębiej przez Puck w kierunku Rumi i później do Gdyni.

