Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 14 - 15 sierpnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 980 m

Suma zjazdów: 895 m PomorskieTrasyRowerowe poleca tę trasę Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzono w roku 1979. Ma powierzchnię 19 930 ha, a jego otulina to dodatkowe 16 542 ha. Niemal górskie krajobrazy, kilometrami ciągnące się leśne drogi i dukty, piękne bukowe lasy i ich mieszkańcy zachęcają do aktywnego wypoczynku. W parku wytyczono gęstą sieć szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich). Poruszając się po terenie parku, warto z nich korzystać, ponieważ miejscami liczba krzyżujących się pod różnymi kątami ścieżek i dróg leśnych, przy ograniczonej wzniesieniami widoczności, nie ułatwia orientacji. Charakterystyczną cechą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest pagórkowate ukształtowanie terenu. Częste różnice wzniesień przybierają niemal górski charakter. Dlatego też wycieczka jest dość wymagająca i rekomendowana dla wprawionych rowerzystów. Trasa rozpoczyna się w Wejherowie, biegnie lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez malownicze wsie i osady rozproszone w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego (Reszki, Piecewo, Pińskie) i kończy się w Gdyni-Chyloni.

Jadąc dalej trasą po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym prowadzi przez jego południową część, od Gdyni-Chylonii do jeziora Jasień na zachodnim krańcu Gdańska

Obejmuje zatem również fragment położony poza parkiem. Podobnie jak w przypadku północnej części, proponowana trasa przebiega przez tereny o dużym zróżnicowaniu wysokości, co wiąże się z potrzebą pokonania wielu uciążliwych podjazdów i zjazdów. W części trasa pokrywa się z obecnym przebiegiem niebieskiego szlaku rowerowego. Jest to zatem propozycja dla bardziej ambitnych i doświadczonych rowerzystów. Malowniczość trasy, walory przyrodnicze oraz atrakcje kulturowe potrafią jednak w pełni zrekompensować trudy wycieczki. Spośród wielu interesujących miejsc warto zobaczyć m.in. rezerwat Kacze Łęgi, malownicze doliny, zabytkową kuźnię i dawny dwór w Dolinie Schwabego w lasach oliwskich czy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Warto wiedzieć Trójmiejski Park Krajobrazowy chroni kompleksy leśne, porastające krawędź wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, otaczającej od zachodu blisko milionową aglomerację trójmiejską. Są to bardzo specyficzne tereny przypominające krajobraz górski, przecięte głębokimi dolinami, przez które płyną niekiedy wartkie potoki, znajdują się liczne źródliska, głazy narzutowe oraz pomnikowe okazy drzew. Najbardziej charakterystycznym drzewem parku jest buk, którego gęste korony tworzą miejscami zwarty baldachim liści, niemal nie przepuszczający światła słonecznego. Trójmiejskie lasy najpiękniejsze są jesienią, gdy mienią się wszystkimi kolorami, oraz wiosną, gdy soczysta zieleń młodych liści aż kłuje w oczy. Dolina Radości to od XIX wieku miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska. Osławiona w licznych książkach, m. in. Güntera Grassa oraz Stefana Chwina, była miejscem o niezwykłych walorach krajobrazowych. Stanowiła również swoiste zagłębie przemysłowe, gdzie malownicze młyny i kuźnie dodawały jej uroku. Już od średniowiecza cystersi z pobliskiego opactwa w Oliwie wykorzystywali wody wartkiego potoku płynącego doliną do napędzania swoich młynów, kuźni i prochowni. Kilka z nich podziwiać możemy również dziś. Jeszcze przed II wojną światową w dolinie znajdowało się kilka restauracji, pensjonaty oraz skocznia narciarska. O tym, jak magicznym miejscem była niegdyś Dolina Radości, świadczy fakt, że żyjący na przełomie XVIII i XIX w. słynny geograf i podróżnik niemiecki Aleksander von Humboldt nazwał ją ósmym cudem świata.

🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie - Kaszubska Marszruta i okolice Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 1

Dystans: 99,77 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 650 m

Trasa jest kombinacją szlaków i tras wiodących przez okolice Borów Tucholskich. Przebieg zbudowany na bazie szlaków Kaszubskiej Marszruty, niebieskiego szlaku rowerowego z Bydgoszczy do Chojnic, czarnego szlaku rowerowego Tuchola - Bachorze oraz zielonego szlaku rowerowego Greenways Naszyjnik Północy. Trasa w sam raz na weekendową rodzinną wycieczkę rowerową jedno lub kilku dniową. NA jej przebiegu można zaobserwować różnorodność i piękno przyrody Borów Tucholskich. Nawierzchnia trasy w całym jej przebiegu przejezdna dla rowerów turystycznych i dla każdego rowerzysty - nawet z niedużym doświadczeniem. Na całym przebiegu tylko kilka wzniesień raczej mogących przysporzyć odrobinę problemów osobom ze słabszą kondycją. Oznakowanie szlaków i tras na bazie, których zbudowaliśmy przebieg trasy dobre, ale z niewielkimi brakami. Głównie oznakowanie pojawia się na rozjazdach i skrzyżowaniach. Brakuje oznakowania potwierdzającego za skrzyżowaniami - dotyczy to Kaszubskiej Marszruty. Szlaki rowerowe czarny i niebieski oznakowane dość dobrze według standardów PTTK. Szlak zielony Greenways oznakowany dość niedbale. Widać, że oznakowanie dawno nie było odnawiane. Do przejazdu trasą warto skorzystać z udostępnionego śladu GPX lub mapy turystycznej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Początek trasy: Żukowo

Stopień trudności: 3

Dystans: 68,94 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 690 m

Suma zjazdów: 687 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Trasa przebiega przez pola, lasy, wsie i miasteczka, wśród wielu przepięknych jezior, po fantastycznych i malowniczych terenach Kaszub. Pagórkowaty krajobraz tylko uatrakcyjnia i dodaje smaczku całej wycieczce.

Z atrakcji turystycznych, które mnie urzekły to: Wierzyca (328,7 m n.p.m) - najwyższe wzniesienie polskich pojezierzy oraz całego Niżu Polskiego, na którego szczycie znajduje się 35-metrowa wieża widokowa i... Zamek w Łapalicach. Obiekt marzeń właściciela, gdańskiego snycerza, rzeźbiarza i producenta mebli, Piotra Kazimierczaka. W latach 80-tych rozpoczęto z rozmachem jego budowę, jednak po pewnym czasie, z powodu trudności finansowych i natury administracyjnej, wstrzymano tę inwestycję. Wraz z upływem lat zamek w Łapalicach popadał w ruinę i teraz grozi zawaleniem.

Trasa nie należy do najłatwiejszych ze względu na to, że przebiega po szlakach pieszych, po szutrowych i piaszczystych leśnych ścieżkach a nawet bezdrożach :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Punkt widokowy nad Kazimierzem i Mechelinki Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 2

Dystans: 55,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Wycieczka na punkt widokowy nad Kazimierzem. Zawsze chciałem tam pojechać, ale nie przypuszczałem, że wjazdu praktycznie nie ma. Wzgórze górujące nad miejscowością Kazimierz z widowiskowym piaszczystym osuwiskiem jest dość niedostępne dla rowerzystów. Niestety trzeba pchać lub wnieść rowerek. Wybrałem chyba najgorszy wariant z możliwych, ale w drodze powrotnej znalazłem mało uczęszczaną ścieżkę o mniejszym nachyleniu. Podejrzewam, że od strony Rumskiej jest jakaś ścieżka, którą przynajmniej częściowo da się podjechać.

Drugi etap to Mechelinki ... jak już byłem tak blisko ;)

Nawiguj

