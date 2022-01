Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 08 - 09 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w woj. pomorskim ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 09 stycznia w woj. pomorskim ma być 1°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m

Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

