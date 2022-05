Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 07 - 08 maja? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 07 - 08 maja mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim przygotowaliśmy na weekend 07 - 08 maja.

Trasy rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w woj. pomorskim ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 08 maja w woj. pomorskim ma być od 16°C do 18°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Na jagody? Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 801 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Chyba najpiękniejsza niedziela tegorocznego października. Co prawda w lesie już trochę chłodnawo i przy ponad 30 km/h lepiej się było ubrać cieplej. Żółty już góruje nad zielonym :)

🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Wandrzejuk poleca tę trasę Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Zagórskiej Strugi Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 973 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74 Szlak Zagórskiej Strugi to jeden z dwu szlaków łączących Trójmiasto z Wejherowem poprzez duży kompleks leśny rozciągający się na skraju Wysoczyzny Gdańskiej na południe od linii kolejowej Gdynia- Wejherowo znany jako lasy Chylońsko -Wejherowskie. Jest to trasa o wybitnie leśnym charakterze, urozmaicona licznymi podejściami (w naszym przypadku podjazdami), w tym na najwyższą w rejonie Trójmiasta "leśną" Górę Krzyżową, a także partiami dolinnymi potoków rozcinających krawędź wysoczyzny. Jeden z nich, niezwykle malowniczy, któremu szlak towarzyszy na blisko jednej piątej jego biegu, posłużył jako źródło nazwy szlaku.

Wycieczka oczywiście z grupą rowerową ''Grażyna i Janusze na rowerach''. Polecam trasę i grupę rowerową.

🚲 Trasa rowerowa: Sopot-Nowy Port Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,51 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 28 870 m

Suma podjazdów: 127 687 m

Suma zjazdów: 150 722 m Rowerzystom trasę poleca CptJacki Trasa epicko łatwa, idealna na niedzielną przejażdżkę z pociechami. Jazda jest przyjemna, gdyż jedziemy cały czas po drodze rowerowej w bardzo dobrym stanie. Otoczenie parków, morza i lasów daje nam spokojny klimat wycieczki, jak i bliski kontakt z naturą. Dodatkową atrakcją są pozostałości baterii nadbrzeżnej w Parku Brzeźnieńskim im. JJ Haffnera. Po znacznej poprawie bezpieczeństwa w w/w parku nie czuję strachu, nawet gdy jeżdżę tam sam wieczorami.

🚲 Trasa rowerowa: 25 mostów nad Kaczą Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 1 509 m

Suma zjazdów: 1 471 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Dzisiejsza trasa już dawno chodziła mi po głowie ... a gdyby tak przejechać wszystkimi mostami/mostkami nad naszą Kaczą rzeczką.

Trochę żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej bo teraz po lipcowych ulewach 3 mostków już/na razie? nie ma :(

Część z mostków szumnie nazwana mostami to tylko przepusty, ale są też i kładki oraz prawdziwe drogowe mosty ... i jeden kolejowy.

Powrót już nie nad Kaczą, ale trochę po górkach :)

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na bulwar nadmorski w Oksywiu Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 232 m

Suma zjazdów: 1 249 m Tabrzo poleca tę trasę Wycieczka w niedzielne popołudnie na bulwar nadmorski w Oksywiu. Nowiutki bulwar ale właściwie bez sensownego zejścia. Jedyne jakie było zostało zniszczone w czasie lipcowej ulewy. Teraz aby dostać się a bulwar trzeba przejść kilkaset metrów, zejść na plażę i dopiero za około 100 metrów mamy piękny gładki bulwar do nadmorskich spacerów. Kompletnym idiotyzmem jest to, że wydaje się dużą kasę na bulwar spacerowy i nie zapewnia się dostępu do niego od strony portu - w najbardziej sensownym miejscu. OK, rozumiem Marynarka Wojenna i te sprawy, ale wystarczy chcieć!

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

🚲 Trasa rowerowa: Jack Wolfskin #podzielsięszlakiem - Gdańsk trasa łatwa Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 749 m

Suma zjazdów: 1 742 m Rowerzystom trasę poleca JackWolfskinGdansk