Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 01 - 02 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Celem wycieczki był Rezerwat Żurawie Chrusty. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga mocniejszego depnięcia, zwłaszcza na leśnych odcinkach. Polecam tą trasę.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 02 stycznia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 100%.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Ciekawa pętelka w otulinie Lasów Otomińskich

Początek trasy: Gdańsk

Stopień trudności: 1

Dystans: 19,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 389 m

GR3miasto poleca tę trasę

Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od wzmożonego ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych mokradeł otuliny Lasów Otomińskich wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy także neolityczną kopalnie bursztynu, która znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody "Bursztynowa Góra".

