Ścieżki nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 11 - 12 lutegoTOP 3 trasy

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez wzgórza i Wąwozy Paraszyńskie, dzień 2

Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,92 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podejść: 311 m

Suma zejść: 386 m

Amatorom nordic walking trasę poleca GR3miasto

Paraszyno to maleńka kaszubska osada, nad którą górują ponad dwustumetrowe wierzchołki licznych wzgórz, a przez środek wąskim jarem płynie rzeka Łeba. To bardzo malowniczy teren, w który warto wybrać się zarówno na piechotę, rowerem jak i kajakiem. Każdy amator aktywnego wypoczynku znajdzie tu coś dla siebie, to wspaniały teren by przygotować się do wypadu w góry, wszak na odcinku kilkunastu kilometrów spokojnie osiągnąć można sumę przewyższeń równą np.: Bieszczadom.

Tym razem zagościliśmy tu na dwa dni, a bazą naszego wypadu było Leśne Schronisko Łowców Przygód w Porzeczu.

