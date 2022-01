Ścieżki na spacer w woj. pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 08 - 09 stycznia? Lista 10 tras

Trasy spacerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Źródełko miłości wśród nadmorskich piasków

Początek trasy: Puck

Stopień trudności: 2

Dystans: 15,44 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 833 m

Suma zejść: 830 m

Ruchome piaski to piękne miejsce na wypoczynek, ale tylko w wybranych porach dnia, bądź roku, kiedy to ruch turystyczny jest zdecydowanie mniejszy. Na całym Wybrzeżu Słowińskim jest mnóstwo przepięknych i zdecydowanie mniej znanych miejsc niż te w okolicach Łeby. Jednym z nich są okolice Wydmy Lubiatowskiej, znajdującej się ok. 85 km od Trójmiasta. To w tych okolicach także skrywa się źródełko miłości oraz rzeka Bezimienna.