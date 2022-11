Ścieżki na spacer w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 26 - 27 listopadaLista 10 tras

Ścieżki spacerowe po woj. pomorskim

Początek trasy: Puck

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,82 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podejść: 1 311 m

Suma zejść: 1 311 m

Nadleśnictwo Strzebielino kryje w swych lasach mnóstwo ciekawostek m.in. nieczynną już linię kolejową między Lęborkiem a Kartuzami. Na jej długości znajduje się wiele pięknych kamiennych wiaduktów, które wysokością sięgają niekiedy 20 metrów. Głównym celem naszej wędrówki jest ciekawy wiadukt wznoszący się nad Strugą Węgorza k./Rozłazina.

Opis trasy:

Wędrówkę rozpoczynamy i kończymy w Godętowie k./Lęborka.

Głównym celem naszej wędrówki jest kamienny most kolejowy k./Rozłazina. Wiadukt został wybudowany w latach 1903 - 1905 by umożliwić ruch kolejowy na odcinku Lębork - Kartuzy. Od roku 2001 linia ta jest zawieszona. Wysokość budowli w najwyższym punkcie wynosi 18 metrów. Pod wiaduktem przepływa Struga Węgorza, zwana do niedawna Młyńską z uwagi na znajdujący się nieopodal młyn. Niestety po drugiej wojnie budynek popadł w ruinę, obecnie nie pozostało po nim śladu.

Prócz kamiennego kolejowego wiaduktu na trasie zobaczyliśmy wiele innych ciekawostek. Zaczynając od miejsca rozpoczęcia naszej wycieczki, czyli Godętowa mamy odrestaurowany pałac ze stylową restauracją i hotelem. Następnie kilkadziesiąt metrów po zagłębieniu się w lesie, aleję drzew pomnikowych otaczające ruiny grobowca rodziny Goddentow. Dalej w kierunku Lęborka: Jezioro Lubowidzkie, które w sezonie letnim oblegane jest przez miejscowych plażowiczów i amatorów "grillowanego steaka", a przed samym kamiennym wiaduktem ciekawą farmę danieli. W drodze powrotnej, idąc przez gęsty las napotykamy na nieco zapomniany stary cmentarz poewangelicki.

