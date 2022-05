Ścieżki na spacer w woj. pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 07 - 08 maja? Lista 10 tras

Ścieżki spacerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 07 maja w woj. pomorskim ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 08 maja w woj. pomorskim ma być od 15°C do 17°C. Nie powinno padać.

🌳 Trasa spacerowa: Wokół jeziora Studzieniczno

Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m

Trasę dla spacerowiczów poleca Hop_siup

Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

Nawiguj