Ścieżki na spacer w woj. pomorskim. Gdzie iść w weekend 29 - 30 stycznia? 10 najlepszych tras

Ostatnio wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą przez przepiękne lasy Nadleśnictwa Strzebielino. To wspaniałe wypiętrzone i mocno pofałdowane tereny, które głębokim wąwozem przecina rzeka Łeba. Górujące nad nią wzgórza przekraczają 200 m n.p.m. co odczuliśmy w nogach, wdrapując się na ich szczyty. Prócz wspinaczki zagłębiliśmy się w ciekawych jarach, które objęte są ochroną Rezerwatu Przyrody Paraszyńskie Wąwozy. Na obszarze tym pokonaliśmy również tzw. kamienne mosty. Uzupełnieniem naszej marszruty były liczne pomniki przyrody oraz XVIII wieczny dwór w Paraszynie. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. pomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie.

Chcąc zobaczyć ogrom kompleksu jezior raduńskich, trasę warto ułożyć tak, by umożliwiła spojrzenie na tutejszy krajobraz z różnych perspektyw. Nad połączonymi ze sobą akwenami rozciąga się wiele wzniesień ze szczytami, których wysokość przekracza nawet 300 m n.p.m. Na wielu z nich znajdują się punkty widokowe, co staraliśmy się wykorzystać podczas aktywnej majówki rowerowej i pieszej. Trasy, które ułożyliśmy wiodą z dala od cywilizacji i ruchliwych szos. Pokazują najpiękniejsze rejony Pojezierza Kaszubskiego z kompleksem jezior raduńskich na czele i okalającymi go Wzgórzami Szymbarskimi. Pokonanie obu tras wymaga jednak dobrej kondycji.

Naszą wędrowną przygodę rozpoczynamy i kończymy przy stacji kolejowej w Wieżycy. Pierwsze kilometry wiodą wzdłuż krawędzi lasu ku osadzie Rąty. Następnie kierujemy się na Ostrzyce, jednak na rogatkach cywilizacji obieramy drobną ścieżynkę, którą wdrapujemy się na jeden z najwyższych tutejszych szczytów. Z liczącego 216 m n.p.m. wierzchołka Góry Trzebińskiej rozpościerają się przecudne widoki na wschodnią część kompleksu jezior raduńskich. To wspaniałe miejsce na piknik, dlatego też korzystamy z uroków pięknego dnia wiosny i byczymy się nieco na trawie. Malowniczy krajobraz, przyroda i spokój regenerują nasze siły przed dalszą wędrówką. Następnie przez gęste, iglaste lasy porastające lokalne wzgórza udajemy się nad jezioro Ostrzyckie. Ścieżka miejscami jest dość stroma i wąska, ale taki już urok tutejszych terenów. Dla pocieszenia warto dodać, że to nie jedyne wzniesienia na tej trasie. Zaraz po wyjściu z lasu na horyzoncie ukazuje nam się najwyższy z tutejszych szczytów – licząca 328,7 m n.p.m. Góra Wieżyca wraz z platformą widokową, którą zostawiamy na deser. Aby tam dotrzeć wybieramy mocno okrężną drogę, która wiedzie przez nieco mniejsze wzniesienia, zdecydowanie mniej wydreptanymi drogami niż lokalne szlaki turystyczne. Do stacji kolejowej, gdzie kończymy wędrówkę schodzimy oznakowanym kolorem czarnym, pieszym Szlakiem Wzgórz Szymbarskich.

