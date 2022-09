Ścieżka rowerowa wzdłuż DK 55. GDDKiA szuka wykonawcy ścieżki na trasie Malbork-Sztum

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego przez GDDKiA oddział w Gdańsku, poszukiwany jest wykonawca pełnej dokumentacji dotyczącej ścieżki rowerowej między Malborkiem a Sztumem. Postępowanie przetargowego dotyczy: projektu budowlanego wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, ale też projektu wykonawczego, materiałów przetargowych oraz pełnego nadzoru autorskiego.

Dla laika to skomplikowane, ale to znak, że drogowcy rozpoczynają przygotowania do realizacji trasy rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 55 między dwoma miastami. O potrzebie takiego połączenia mówi się od lat, niemalże od momentu, gdy wynaleziono rower. To oczywiście żart, ale potrzeba jest. Nawet włodarze Malborka i Sztumu zastanawiali się niedawno, czy nie da się tematu „ugryźć” w ramach unijnych środków.