Ścieżka historyczna po Śródmieściu Malborka. Firma jeszcze nie skończyła montować wyposażenia, a niektóre elementy wyglądają jak zużyte

24 punkty na ścieżce historycznej wytyczonej po Śródmieściu Malborka są jeszcze zakryte czarną folią. Firma, która realizuje to zlecenie miasta, ma czas do końca marca, by dopiąć wszystko na tip-top.

Mieszkańcy bardzo uważnie przyglądają się temu, co się dzieje na trasie. Nie da się ukryć, że wyposażenie, które pojawiło się na trasie może budzić zainteresowanie. To zupełnie nowe instalacje w miejskim krajobrazie.