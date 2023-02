Ścieki w Zatoce Puckiej (10.02.2023). Nieczystości zostały odkryte w Rzucewie Tomasz Smuga

Do nielegalnego zrzutu ścieków do rowu mającego ujście do Zatoki Puckiej doszło w piątek, 10 lutego 2023 roku, w Rzucewie (gmina Puck). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiadomił już o tym fakcie odpowiednie urzędy.