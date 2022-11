Scenariusze przed ostatnimi meczami grupy C. Co da Polsce awans do fazy pucharowej mistrzostw świata 2022 w Katarze

Możliwe rozwiązania w "polskiej" grupie na mistrzostwach świata 2022

Po dwóch meczach na mistrzostwach świata w Katarze reprezentacja Polski w piłce nożnej jest w bardzo dobrej sytuacji. Za remis 0:0 z Meksykiem i zwycięstwo 2:0 z Arabią Saudyjską ma cztery punkty i przewodzi w grupie C. Nie oznacza to jednak, że drużyna selekcjonera Czesława Michniewicza ma zapewniony awans do 1/8 finału. Wszystko rozstrzygnie się w środę, 30 listopada 2022 roku na stadionach w Dosze oraz Lusajl. Nasi zawodnicy muszą być nadal skoncentrowani w defensywie, ale również... nie łapać niepotrzebnych kartek.

Tabela grupy C

Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 4 2-0 2. Argentyna 2 3 3-2 3. Arabia Saudyjska 2 3 2-3 4. Meksyk 2 1 0-2

