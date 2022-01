Sarsa: syn Leonard, pierwsze zdjęcie. Uroczy malec skradł kadr

Mimo iż Sarsa utrzymuje się na fali popularności, udaje jej się zachować sporą część życia prywatnego jedynie dla siebie i swoich bliskich. Dowodem może być fakt, że dopiero gdy została mamą, podzieliła się tą radosną informacją z internautami. Później zdradziła, że powitała na świecie syna, Leonarda:

- Co prawda nie byłam do tego przygotowana, ale mój partner okazał się wielkim wsparciem. Paweł jest cudownym rodzicem. Doskonale rozumie, że moja praca zmusza mnie czasami do dłuższych wyjazdów. Wtedy nie muszę się martwić, czy Leonard będzie bezpieczny – komentowała w rozmowie z Onetem.