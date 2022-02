Sarsa pochwaliła się zdjęciem z ciążowym brzuchem. Wpis obiegł sieć

Marta Markiewicz, znana lepiej jako Sarsa, od wielu lat jest związana z muzyką. Ma w tym kierunku odpowiednie wykształcenie. Skończyła studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku edukacja artystyczna i uzyskała tytuł magistra sztuki.

Artystka zdobyła popularność w 2014 roku, kiedy to zgłosiła się do programu "The Voice of Poland". Chociaż nie wygrała, dobrze wykorzystała swoją szansę. Wydała trzy albumy solowe, a czwarty lada moment trafi do sprzedaży.

Oprócz wydania nowej płyty, piosenkarka planowała też wyruszyć w trasę koncertową. Niestety musiała przełożyć większość z koncertów, o czym poinformowała w sieci. Udostępniła post, w którym podkreśliła, że jest jej bardzo przykro. Zdradziła też, co z zakupionymi biletami.