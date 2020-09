Sanepid: Unikaj kąpieli i sportów wodnych w Wiśle! Gdańsk zleci ekspertyzę jakości wody w okolicach ujścia do Zatoki Gdańskiej

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że codziennie są badane próbki z czterech różnych lokalizacji: w Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej, jednak obecnie wszelkie użytkowanie rzeki powinno być zaniechane.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega wszystkich użytkowników wody z rzeki Wisły: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem, spowodowanym awarią kolektorów przesyłowych w Warszawie. Do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apeluję, aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.