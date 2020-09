Sanepid sprawdza jakość wody na Pomorzu w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Są pierwsze rezultaty badań

Próbki do badań są pobierane codziennie, w dwóch miejscach na Zatoce Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia Wisły do morza - w Mikoszewie i Świbnie . Analiza zajmuje 48 godzin.

Zaznaczmy, pod koniec ubiegłego tygodnia fala nieczystości wydostająca się do Wisły po awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka, dotarła na Pomorze i wlała się do Zatoki Gdańskiej.

Fala ścieków wpłynęła do Zatoki Gdańskiej. Próbki wody badają WIOŚ i Sanepid. Jest reakcja rządu Szwecji

- Woda w Wiśle jest non stop badana. Wyniki badań jasno pokazują, że 2,5 km od miejsca zrzutu ścieków jakość wody w Wiśle nie odbiega od stanu sprzed awarii. To zasługa mechanicznego oczyszczania i ozonowania, uruchomionego od pierwszych godzin awarii. W komentarzu znajdziecie link do raportów z codziennych badań - napisał w sobotę 5 września w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Chciałbym przypomnieć, że jeszcze w 2005 r. do Wisły codziennie było zrzucanych 340 tysięcy metrów sześciennych ścieków – znacznie więcej niż dziś.