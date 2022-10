"Sanatorium miłości". ​Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz o ślubie, nowej książce i udziale w programie. Zobaczcie WIDEO

Forum Seniora odbyło się w Gdańsku, w Domu Kultury Zaspa Młyniec. Gośćmi specjalnymi byli uczestnicy drugiej edycji "Sanatorium miłości" Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz.

Pani Iwona, w rozmowie z nami, nie ukrywała, że cieszy się, że wzięła udział w tym wydarzeniu.

Iwona Mazurkiewicz zdradziła, że zdecydowała się na udział w "Sanatorium miłości" tuż po tym, jak wróciła na stałe do Polski.

-20 lat nie było mnie w Polsce. Po pierwsze przyjechałam tutaj, bo mój syn i jego małżonka wrócili z Anglii i z powrotem osiedlili się w kraju. Zbudowałam kolejny, trzeci dom w swoim życiu dom. Wróciłam tak, jak powiedziałam po 20 latach nieobecności, w tym czasie w Polsce wiele się zmieniło. Dom był prawie do zamieszkania. Zostały do pomalowania ściany i podłogi, potem należało się zająć organizowaniem ogrodu, który w tej chwili już cieszy oczy i jest moją dumą i po części Gerarda. W momencie, w którym przychodził wieczór, pojawiała się nostalgia i chęć dzielenia z kimś, co się dzieje w moim życiu. Skłoniło mnie do tego, że otworzyłam się na "Sanatorium miłości". Była to piękna przygoda, absolutnie nie żałuję.